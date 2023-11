“Operata!” La foto dall’ospedale spaventa i fan della cantante

Operazione urgente per Donatella Rettore. L’amatissima cantante di Castelfranco Veneto, 68 anni, ha fatto preoccupare i fan. Già tre anni fa, in pieno lockdown, ha dovuto asportare un tumore al seno, ma questa volta la natura dell’operazione è del tutto diversa. Andò poi a Sanremo, per “celebrare” la guarigione. Nelle storie su Instagram, però, la cantante trevigiana appare piuttosto provata.

Donatella Rettore

Ancora in ospedale, Donatella Rettore, operata d’urgenza, prova a tranquillizzare i fan su Instagram. “Intervento al tunnel carpale terminato e adesso la convalescenza”. Così Rettore nelle stories, nella didascalia che accompagna la foto della cantante con mascherina, cuffia per i capelli e coperta isotermica. Un’operazione chirurgica al tunnel carpale, dunque, che la vedrà impegnata per un po’ nella riabilitazione.

Il tunnel carpale è una sindrome che colpisce il movimento dell’avambraccio e della mano. Si manifesta con un formicolio e arriva all’impossibilità di muovere gli arti per il dolore. A quel punto si rende necessario un breve intervento chirurgico. Di norma la durata media è di circa dieci minuti. Non occorre necessariamente il ricovero, perché si fa in day hospital, ma questo dipende dall’età e dalle specifiche condizioni del pazente.

Numerosi i messaggi di affetto e di incoraggiamento per Donatella, il cui tono è quasi sempre: “Non farci spaventare!”.