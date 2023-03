Operazione di salvataggio in corso per giovane caduto da un dirupo a Ischia

Una delicata operazione di salvataggio è in corso a Ischia, dove un giovane di 15 anni è caduto da un dirupo e si trova bloccato su alcuni scogli nel tratto di mare tra Casamicciola ed Ischia. Le squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine sono impegnate da circa due ore per cercare di trarre in salvo il ragazzo, che si trova in una zona impervia e completamente al buio.



Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto, che ha inviato un gommone ed una motovedetta per aiutare nelle operazioni di soccorso. Nonostante le difficoltà, gli uomini della Guardia Costiera sono riusciti a localizzare il giovane dal mare, ma al momento non riescono ancora a trarlo in salvo.



Secondo alcune testimonianze, il ragazzo si sarebbe gettato volontariamente dal dirupo, probabilmente a causa di una delusione sentimentale. La situazione è delicata e richiede l’intervento di personale altamente specializzato per garantire la sicurezza del giovane durante il recupero.