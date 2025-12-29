Nel giorno di Natale, il 25 dicembre, una festa a Doncaster (South Yorkshire), in Inghilterra, è diventata una tragedia: la piccola Isobel Wallace, due anni, si è allontanata durante i festeggiamenti e, in pochi istanti, è caduta in un laghetto nel giardino della casa dove la famiglia era riunita. Una scomparsa di un attimo, un silenzio improvviso e poi la notizia che spezza per sempre una famiglia.

La famiglia si trovava in quella casa perché la loro abitazione principale era in ristrutturazione. Come raccontano i parenti, lo specchio d’acqua non era stato scelto da loro e aveva una recinzione temporanea, eppure la bimba sarebbe riuscita comunque ad arrivarci. I presenti hanno praticato la rianimazione fino all’arrivo dell’ambulanza e al trasporto in ospedale, dove però non c’è stato nulla da fare.

“Era una bimba allegra, sempre sorridente, curiosa, avventurosa” ha scritto la zia Abigail Maxwell nella pagina di GoFundMe dove ha avviato una raccolta fondi. “Non l’abbiamo vista per un momento – ha scritto la zia – e in quel momento era andata nel giardino ed era caduta nel laghetto”. Sarebbe successo mentre Isobel giocava in casa con la cuginetta: i parenti sottolineano che c’era una barriera provvisoria attorno al laghetto.

La raccolta fondi online, nata per sostenere mamma e papà con spese, supporto psicologico e per creare un giardino memoriale (“fairy garden”) dedicato alla bimba, ha ricevuto migliaia di donazioni e ha superato le 30mila sterline. Nell’appello si spiega che servirà anche a coprire le spese funerarie e a garantire sostegno nei prossimi mesi.

A salutare Isobel è stata anche la mamma con un lungo messaggio su Facebook: “Tutti coloro che conoscono noi e Isobel sanno quanto fosse dotata e che ha vissuto più nei suoi due anni di quanto alcuni bambini abbiano vissuto in tutta la vita. Vogliamo anche che le persone ricordino Isobel per la bimba magica che era, per l’avventura e il fuoco che aveva nell’anima e per quanta luce ha portato, non per la sua triste scomparsa.

Cresceremo il suo fratellino nello stesso modo e lui saprà di avere una sorella e che lei è e continuerà a essere fantastica. Sarà l’angelo di Natale di mamma e papà, sarà SEMPRE parte di noi”. Nelle ore successive, i messaggi di vicinanza sono arrivati da ogni parte e i familiari hanno chiesto rispetto: niente processi sui social, niente speculazioni, solo silenzio e sostegno per chi resta.