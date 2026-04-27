“Ormai è indifendibile”. Meloni silura proprio lei. Caos ai vertici

La controversia che ha coinvolto Beatrice Venezi alla Fenice si conclude con una decisione che va ben oltre l’ambito artistico, segnando una svolta politica di rilievo. Dopo mesi di polemiche e tensioni crescenti, e una difesa mai del tutto esplicita da parte del governo, la vicenda arriva a un punto di rottura definitivo. Non si tratta solo della fine di un incarico mai realmente avviato, ma di una scelta politica che delega all’istituzione teatrale la definizione del proprio destino in un contesto ormai ingestibile.

La svolta viene formalizzata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, esponente vicino a Giorgia Meloni, il quale ha espresso fiducia nella direzione della Fenice e sottolineato la necessità di ristabilire un clima di rispetto e collaborazione interna. Questo atteggiamento segnala un cambio di linea netto: il governo si allinea con la gestione del teatro e si astiene da ogni sostegno pubblico alla direttrice, lasciando che la decisione finale sia nelle mani dell’istituzione.

Il dato più rilevante è proprio l’assenza di un intervento diretto da parte della stessa presidente del Consiglio. Meloni non ha preso posizione pubblica, lasciando che fosse il ministro a chiudere la partita. Questo silenzio assume un valore politico chiaro: rappresenta una presa di distanza dalla figura di Venezi, simbolica negli ultimi anni per una certa idea di cultura vicina all’area di governo. Secondo fonti interne, la premier avrebbe definito la situazione “ormai indifendibile” e inevitabile nella sua conclusione.

La crisi è nata dalle dichiarazioni rilasciate da Venezi sugli orchestrali, giudicate offensive e incompatibili con il ruolo che ricopriva. Tuttavia, questo episodio è stato solo l’innesco finale di un clima già deteriorato, segnato da contestazioni interne, mobilitazioni sindacali e difficoltà crescenti nella gestione quotidiana del teatro.

Il governo si è trovato davanti a un bivio: sostenere una nomina diventata politicamente problematica oppure accettare la situazione e chiudere la vicenda senza provocare uno scontro istituzionale. La scelta è ricaduta sulla seconda opzione, senza difesa o rilancio della direttrice, ma piuttosto con un allineamento silenzioso alla decisione della Fenice.

Questa vicenda, nata come una questione culturale, si trasforma così in un passaggio politico che ridefinisce i margini di intervento del governo nel campo delle nomine artistiche. La caduta di Venezi dimostra come anche figure simboliche possano essere lasciate da parte quando il contesto politico cambia e il costo diventa troppo alto.

In conclusione, la gestione della crisi da parte del governo ha privilegiato l’equilibrio istituzionale evitando lo scontro diretto, lasciando che fossero le istituzioni culturali a definire il proprio destino, e intervenendo solo per sancire l’esito finale di questa controversa vicenda.