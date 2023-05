Fabio Fazio lascia la Rai e si prepara a passare a Discovery, dopo anni di corteggiamento che erano sempre stati respinti. “Che tempo che fa”, il suo celebre programma, è ormai quasi una storia per la Rai. Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel settembre del 2003 e ha ospitato personaggi di grande richiamo, tra cui politici, personaggi dello spettacolo, capi di Stato e persino papi.



Fazio ha preso questa decisione con il cuore pesante, indipendentemente dalla sfida interessante che lo aspetta e dall’incontro con Maurizio Crozza, che si dice sia molto soddisfatto del suo arrivo. Negli ultimi mesi si erano susseguite voci riguardanti la sua possibile partenza per altre emittenti, come era già successo in passato quando la Rai, sempre guidata dal centro-destra, lo aveva spostato da Rai1 a Rai2 a Rai3 e poi nuovamente a Rai1. In quel periodo, si era anche parlato di un possibile passaggio a La7, che non si era poi concretizzato.

I giochi sono fatti

Ora però, sembra che i giochi siano fatti e la firma sia solo questione di qualche dettaglio. In passato si era detto che la Rai avrebbe mandato via Fazio facendogli un’offerta al ribasso irricevibile, ma sembra che la mancata conferma non dipenda da questioni economiche. Il motivo sembra essere più banale e riguarda lo stallo in cui la Rai si è trovata per mesi, dallo scorso novembre. Carlo Fuortes, l’amministratore delegato dimissionario dell’azienda, non ha semplicemente voluto firmare il rinnovo, probabilmente uniformando il programma di Fazio a tutta una serie di incombenze che non avrebbero avuto seguito sotto una nuova gestione. Tuttavia, nessuno della nuova gestione, che ancora non si è ufficialmente insediata, si è fatto avanti per fermare le trattative in corso. E nessuno muoverà un dito, dicono coloro che sono vicini a Fazio. L’annuncio del cambio di maglia potrebbe arrivare molto presto.