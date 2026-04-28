Oroscopo Paolo Fox: sorprese in arrivo per questi segni

Una giornata intensa, con un cielo che spinge all’azione ma non senza qualche ostacolo. La presenza di Mercurio, Marte e Saturno in Ariete porta una forte carica decisionale, ma anche tensioni da gestire, soprattutto per chi attende risposte importanti, anche di tipo legale. Le occasioni arriveranno più avanti, tra fine giugno e luglio, ma adesso serve controllo e lucidità. In amore, invece, il clima è più favorevole, anche se non mancano contrasti con alcuni segni.

Ariete

L’Ariete vive una fase molto attiva, in cui è difficile restare fermi. C’è voglia di agire, di ottenere risposte e di chiudere questioni rimaste in sospeso. Tuttavia, proprio questa urgenza può generare conflitti, soprattutto se si aspettano sviluppi legali o lavorativi che tardano ad arrivare. In amore le prospettive sono interessanti, con attrazioni forti verso Cancro e Scorpione, ma serve attenzione ai rapporti con Bilancia e Capricorno. È il momento di costruire con pazienza ciò che porterà risultati nei prossimi mesi.

Toro

Per il Toro è una giornata importante, in cui vanno valorizzati sia i sentimenti sia le intuizioni che nascono quasi all’improvviso. Le ultime ore potrebbero aver già portato segnali concreti, soprattutto per chi lavora con contratti flessibili o attende nuove opportunità. Tra giugno e luglio si aprirà una fase favorevole, ma già adesso è possibile intravedere sviluppi positivi. Sul piano personale aumenta il fascino e la capacità di coinvolgere gli altri, elemento che può fare la differenza.

Gemelli

Con Venere nel segno, i Gemelli attraversano una fase positiva, soprattutto nei rapporti. Rinunciare a un invito o a una proposta in questo momento sarebbe un errore, perché le occasioni sono concrete. Le giornate tra il 28 e il 30 promettono sviluppi importanti, dopo un mese di marzo più complicato. Tuttavia, molto dipende dall’atteggiamento: evitare conflitti inutili sarà fondamentale per mantenere equilibrio e sfruttare al meglio le opportunità.

Cancro

Il Cancro si lascia alle spalle tensioni e arrabbiature accumulate a metà mese, ma resta una certa inquietudine legata al lavoro e al futuro. Chi ha attività precarie o legate a progetti sente il bisogno di maggiore stabilità e vive una fase di nervosismo. In amore serve proteggere i rapporti, evitando di riversare le preoccupazioni sugli altri. Il recupero è possibile, ma deve essere graduale e consapevole.

Leone

Per il Leone si apre una fase di grande energia, con giornate favorevoli che permettono di recuperare terreno. La determinazione è forte, ma rischia di diventare eccessiva se non viene bilanciata. In amore emerge il bisogno di chiarezza: chi ha rimandato troppo ora vuole risposte. Alcune situazioni, soprattutto nelle relazioni più complesse, richiedono un confronto diretto. Sul lavoro si possono ottenere risultati importanti, a patto di mantenere equilibrio nei rapporti.

Vergine

La Vergine si trova in un momento di riflessione, divisa tra il desiderio di cambiare e la paura di lasciare ciò che conosce. Le scelte da fare non sono semplici, soprattutto sul piano professionale, dove alcune situazioni non soddisfano più. L’amore resta presente, ma passa in secondo piano rispetto alle preoccupazioni pratiche. Serve tempo per chiarire le idee e capire quale direzione prendere senza farsi sopraffare dall’ansia.

Bilancia

La Bilancia vive un periodo di tensione nei rapporti, con opposizioni planetarie che spingono a confronti anche duri. Anche chi vorrebbe evitare lo scontro si trova comunque coinvolto in situazioni difficili, spesso con persone che non si rivelano del tutto affidabili. Il senso di non essere valorizzati come si dovrebbe può creare frustrazione. L’amore, però, rappresenta un punto di equilibrio che aiuta a gestire meglio il resto.

Scorpione

Per lo Scorpione si apre una fase positiva, soprattutto guardando al futuro. Le prossime settimane saranno decisive per accordi e scelte importanti, che potrebbero concretizzarsi entro breve tempo. Anche nei sentimenti torna una maggiore serenità, dopo un periodo più complicato. È il momento di guardare avanti con fiducia, sfruttando le occasioni che si presentano.

Sagittario

Il Sagittario recupera energie dopo giorni più pesanti, anche dal punto di vista fisico. I progressi fatti sul benessere personale iniziano a dare risultati concreti. In amore, però, resta una certa insoddisfazione, soprattutto nelle relazioni a distanza o poco chiare. È il momento di fermarsi e capire cosa si vuole davvero, senza evitare le domande importanti.

Capricorno

Il Capricorno affronta una fase impegnativa, con progetti che non stanno andando come previsto e difficoltà nei rapporti professionali. Alcune delusioni possono aver segnato le ultime settimane, ma non è il momento di arrendersi. Serve ripartire, anche da zero se necessario, con determinazione. Gli ostacoli sono tanti, ma la capacità di resistenza resta il punto di forza.

Acquario

L’Acquario gode di un cielo favorevole in amore, con possibilità di incontri e sviluppi interessanti nei rapporti. Le giornate centrali della settimana sono particolarmente positive per chiarimenti e nuove proposte. Sul piano economico, però, serve prudenza: spese impreviste o richieste inattese possono creare qualche difficoltà fino a metà maggio.

Pesci

I Pesci ritrovano una certa stabilità dopo un inizio di settimana più agitato. Il rischio principale è legato alle reazioni emotive: agire d’impulso potrebbe compromettere rapporti importanti. Meglio riflettere prima di parlare o prendere decisioni. Sul lavoro, invece, la fase è favorevole e offre opportunità concrete, soprattutto per chi ha attività autonome. Le giornate del 1 e 2 maggio saranno particolarmente ispirate.