Orribile: accoltella un soldato, si volta verso i passanti e lecca la lama insanguinata

Un orribile episodio di violenza ha sconvolto i passanti a Gillingham, una cittadina a una cinquantina di chilometri a nord di Londra. Martedì sera, un uomo in motorino, con il volto coperto da un passamontagna e indossando un giubbotto da motociclista della NASA, si è scagliato contro un ufficiale dell’esercito britannico a soli 200 metri dall’entrata di una caserma.

Secondo un testimone, il militare 40enne ha tentato di sfuggire all’agguato, ma l’aggressore, armato di due coltelli da cucina, lo ha inseguito e colpito ripetutamente, causandogli gravi ferite. In un gesto di inaudita efferatezza, il 24enne, arrestato poco dopo, si è voltato verso i passanti terrorizzati, si è portato il coltello alle labbra e ha leccato la lama insanguinata. Le motivazioni di questa barbarie restano ancora oscure. La Polizia, dopo alcuni dubbi iniziali, ha escluso l’atto terroristico, concentrando le indagini sulla stabilità mentale del giovane.

Il primo ministro Keir Starmer, in un tweet pubblicato su X, si è detto “scioccato e sconvolto per l’accaduto. Tutti i nostri pensieri sono con il soldato, la sua famiglia e la nostra comunità delle Forze Armate, che servono a tenere tutti al sicuro. Gli auguro una rapida guarigione“.

Un secondo testimone ha raccontato che “c’era sangue ovunque mentre cercavo di fare pressione sulle sue ferite finché è arrivata la Polizia”. Un altro testimone, intervistato dal quotidiano The Sun, ha riferito che l’aggressore era alla ricerca di un militare da attaccare. “Quando la moglie del soldato è uscita dalla caserma e ha tentato di allontanarlo dal marito, lui non ha nemmeno provato a farle del male. Aveva solo puntato a fare del male a un soldato britannico”.

L’ufficiale aggredito ha riportato ferite al volto e in altre parti del corpo. Appena giunte le ambulanze, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Il 24enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.