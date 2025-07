Orrore in spiaggia: giovane turista vittima di violenza

In una serata che doveva essere di svago e relax, una giovane turista si è trovata a vivere un incubo sulla costa adriatica italiana. Il drammatico episodio è avvenuto a Porto Sant’Elpidio, una località balneare delle Marche, e ha riacceso i riflettori su un problema sociale di grave rilevanza. Dopo una serata trascorsa in un locale, la donna ha deciso di sedersi in riva al mare, ignara del pericolo imminente.

L’aggressione sulla spiaggia

Era una notte di fine maggio quando la trentenne, dopo aver lasciato il locale notturno, ha scelto di fermarsi su un lettino in spiaggia. È qui che, secondo le dichiarazioni rese, sarebbe stata avvicinata da diversi uomini che, dopo averla offesa verbalmente, l’avrebbero dapprima immobilizzata e successivamente violentata. La giovane è stata poi abbandonata sul bagnasciuga, in uno stato di profondo shock e con segni evidenti di violenza.

Le indagini e il racconto della vittima

Nonostante il trauma subito, la giovane è riuscita a chiamare aiuto con il suo cellulare. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Fermo, i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con una violenza sessuale. Fanpage ha riportato che il suo stato di shock era tale da impedirle di comunicare in un primo momento. Le autorità, subito allertate, hanno avviato un’indagine approfondita.

Gli investigatori stanno esaminando la testimonianza della vittima e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione l’accaduto. Si sta inoltre cercando di raccogliere ulteriori informazioni dalle persone che potrebbero aver assistito all’evento.

Un appello alla giustizia

L’intera vicenda, sebbene ancora avvolta da numerosi interrogativi, ha sollevato forti reazioni e richieste di giustizia. La giovane, che cercava solo un momento di pace e solitudine, ha invece dovuto affrontare un’esperienza terribile che ha trasformato un angolo tranquillo della riviera marchigiana in un teatro di violenza. Le autorità sono ora al lavoro per identificare i responsabili e assicurare che la giustizia venga fatta.