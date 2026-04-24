Orrore su una ragazza nella famosa stazione italiana: cosa le ha fatto. Atroce, nel punto più in vista

Le aree di snodo della mobilità urbana, come la stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, sono spesso teatro di episodi critici che mettono alla prova la sicurezza cittadina. Solo un intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine può evitare che situazioni di disagio sfocino in eventi gravi, minando la tranquillità quotidiana dei cittadini.

Molestia sessuale e arresto nei pressi della metropolitana

Una giovane donna è stata vittima di una violenza sessuale nei pressi dei tornelli della Linea 2 della metropolitana di Piazza Garibaldi. La vittima, avvicinata da un uomo, è stata stretta e molestata ma è riuscita a fuggire e a rivolgersi immediatamente alla Polfer, raccontando l’accaduto in lacrime. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno identificato e arrestato un 29enne originario dello Sri Lanka con l’accusa di violenza sessuale.

Interventi contro l’interruzione del servizio e lo spaccio

Nel corso della stessa giornata, le attività della Polfer si sono estese anche ad altri episodi critici. Sul binario 1 è stato fermato un 31enne marocchino che, attraversando ripetutamente le rotaie, ostacolava il transito dei treni, causando l’interruzione del servizio. L’uomo, irregolare e con precedenti, è stato arrestato per resistenza e interruzione di pubblico servizio.

In piazza esterna, un 19enne tunisino è stato sorpreso mentre cedeva dosi in cambio di denaro. La perquisizione ha confermato il possesso di 4 involucri di marijuana, 2 di hashish e 375 euro. Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi episodi evidenziano l’intensificazione dei controlli nel cuore della mobilità napoletana, con l’obiettivo di contrastare reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai viaggiatori.