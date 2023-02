Si torna a sparare e a morire a Ostia. Il quartiere di Roma che si affaccia sul mar Tirreno nuovamente teatro di un brutale ed efferato omicidio. A perdere la vita sotto ai colpi di pistola sparati da uno o più killer è stato Fabrizio Vallo, un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali. Il delitto è avvenuto nella tarda serata di giovedì 2 febbraio in via del Sommergibile, nei pressi del numero civico 29. Partite immediatamente la caccia all’uomo per arrestare i responsabili e le indagini dei carabinieri.

Leggi anche: Roberto Spada scarcerato: fuochi d’artificio a Ostia per festeggiarlo

Nuovo omicidio a Ostia

I particolari dell’omicidio di Fabrizio Vallo

Secondo quanto si apprende, l’omicidio di Fabrizio Vallo sarebbe avvenuto a Ostia intorno alla mezzanotte. L’uomo sarebbe caduto in un agguato proprio a pochi metri dalla sua abitazione, che si trova nella vicina via Guido Rincon. Dopo i primi spari, la vittima avrebbe tentato la fuga. Fatto dimostrato dalle tracce di sangue rinvenute nei pressi di una rampa di un garage, proprio al civico 29 di via del Sommergibile. Fuga che si è rivelata vana perché il suo corpo è stato ritrovato crivellato di colpi, cinque per la precisione, andati a segno sul volto e sull’addome.

Insomma, secondo gli inquirenti, le modalità dell’omicidio non lascerebbero dubbi circa il fatto che si sia trattato di un regolamento di conti tra criminali, molto probabilmente legato allo spaccio di droga. E pensare che l’omicidio di Fabrizio Vallo è avvenuto a circa 300 metri di distanza dal luogo in cui nel 2011 vennero freddati in strada Giovanni Galleoni detto Baficchio e Francesco Antonini detto Sorcanera. Entrambi legati alla banda della Magliana ma venuti molto probabilmente a scontrarsi con il clan emergente degli Spada.

La mafia di Ostia

E proprio il clan di origini Sinti è al centro ormai da tempo delle indagini delle forze dell’ordine. Banda criminale considerata padrona assoluta dello spaccio di droga sul litorale della Capitale e di cui molti esponenti sono già finiti in galera per reati gravissimi. Da segnalare infine, che Roberto Spada, uno dei boss del clan, è stato scarcerato il 29 settembre scorso per un cavillo. E ora gira indisturbato per Ostia, anche se con obbligo di firma.

Leggi anche: “Vado al mare, sono una deputata”. Multata l’ex grillina No Vax sulla strada per Ostia