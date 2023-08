Palermo, le provocazioni social del giovane scarcerato per lo stupro di gruppo

Stupro di Palermo, le provocazioni del giovane scarcerato. Christian Maronia era l’unico minorenne del gruppo di sette giovani che avrebbero abusato della diciannovenne al Foro Italico lo scorso 7 luglio. Inizialmente scarcerato per il suo atteggiamento “molto collaborativo”, ma ora in custodia cautelare per l’intervento della procura, il giovane è divenuto maggiorenne nel frattempo. Sui suoi social compaiono frasi agghiaccianti, provocatorie, con tanto di emoji allegate, racconta Repubblica. “Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici” e faccina che ride fino alle lacrime.

La schermata con il messaggio di Maronia

Dopo lo stupro di Palermo, le provocazioni del giovane scarcerato

Dopo lo stupro di Palermo, le provocazioni del giovane scarcerato. Il giovane è in custodia cautelare in una comunità. Contro la sua scarcerazione si era opposta la procuratrice dei minori, Claudia Carampana, che ha presentato ricorso per far tornare il ragazzo in carcere. Subito dopo la scarcerazione, il giovane avrebbe subito lanciato una provocazione: “C’è qualche ragazza che vuole uscire con noi?”. E poi a una persona che scrive: “Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L’Italia”, il 18enne ha risposto con un’emoticon sorridente e il braccio forzuto accompagnato dalla frase: “La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima”.

