Tragedia sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo per Bolognetta. Un’automobile con a bordo cinque giovani si è scontrata con una cisterna, provocando la morte di due ragazzi e il ferimento di altri tre, uno dei quali è in condizioni critiche. Da una prima ricostruzione, sembra che la vettura dei ragazzi abbia invaso la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con il camion. Nell’impatto hanno perso la vita il conducente, Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni. Tutti i coinvolti erano originari di Villafrati, in provincia di Palermo.

L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, sabato 14 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale sanitario del 118 per gestire la situazione e avviare gli accertamenti. Una delle vittime, Ruben Salvatore Saccio, era alla guida della Seat Leon che si è scontrata con il mezzo pesante. Ruben, 25 anni, era un giovane insegnante con un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Ingegneria Meccanica, dal 2022 insegnava Tecnologia Meccanica presso l’Istituto Superiore “E. Fermi” di Mantova. Tra le sue passioni principali vi era il motociclismo, che praticava fin da bambino, ottenendo anche alcuni successi in ambito sportivo.

Insieme a Ruben è deceduto anche Samuele Cusimano, 21 anni, mentre un altro ragazzo, di 27 anni, si trova ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri due feriti sono stati trasportati al Buccheri La Ferla, uno con codice rosso e l’altro con codice arancione. La notizia della morte di Ruben ha lasciato sgomenta la comunità del Palermitano. Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social, dove amici e conoscenti lo ricordano con affetto. Una persona ha scritto: «Se avessi saputo che quella di due giorni fa sarebbe stata l’ultima volta che ci sentivamo, ti avrei ripetuto ancora una volta quanto sei speciale, Ruben. Sei speciale, perché è impossibile accettare che tu non ci sia più…».