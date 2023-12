Una scena incredibile ha sconvolto soccorritori e passanti a Strozza, un piccolo centro nella Valle Imagna, quando un grosso palo in ferro si è conficcato nell’abitacolo di una Fiat Panda. Nonostante l’impatto devastante, la conducente dell’auto, una donna di 72 anni, è miracolosamente uscita dall’incidente con ferite lievi.

L’incidente, che è avvenuto intorno alle 11:30 di venerdì in via Piave, ha lasciato tutti senza parole. La Panda e un camion viaggiavano in direzioni opposte lungo la stessa strada. In un terribile colpo di sfortuna, un grosso palo in ferro si è staccato dal carico del camion, è caduto e ha perforato l’abitacolo della Panda, sfondando il parabrezza anteriore e sfiorando la conducente anziana. Il palo è poi uscito dall’auto dopo aver sfondato il finestrino posteriore destro.

La donna a bordo è sotto shock: “Ha aperto la macchina come fosse una scatola per sardine”

La donna, visibilmente sotto choc ma incredibilmente illesa, è stata soccorsa dallo stesso camionista. I vigili del fuoco di Zogno e l’auto d’emergenza della centrale di Bergamo sono stati inviati sul posto per prestare assistenza. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

È emerso che il grosso palo si è staccato dal carico del camion a causa di un problema tecnico. Nonostante l’incidente spaventoso, la conducente è stata portata in ospedale solo per una contusione alla gamba e per controlli precauzionali, ma non ha riportato ferite gravi.

Nelle sue parole, la donna ha descritto l’accaduto come un fulmine a ciel sereno e ha raccontato: “È arrivato come un razzo. Mi ha aperto l’auto come fosse una scatola di sardine.” La sua fuga miracolosa dall’incidente è stata un motivo di sollievo per tutti i presenti sulla scena.