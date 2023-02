Confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018.



In aula erano invece i genitori della giovane. Il processo d’appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l’omicidio. La sentenza era molto attesa, se l’aggravante della violenza sessuale fosse caduto Oseghale avrebbe potuto ottenere una riduzione della pena.