Una tragedia si è verificata a Montesilvano durante i colloqui scolastici, dove Pamela Valeri, una giovane madre di sei figli di soli 43 anni, ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. “Una persona solare, piena d’amore e con una voglia di vita pazzesca”, così la ricordano gli amici.

Perché Pamela è morta così

Secondo quanto si apprende, Pamela Valeri ha accusato il malore mentre si stava recando al colloquio con uno dei docenti dei figli. Fino al 21 marzo, giorno della sua morte, tutti hanno sperato che potesse riprendersi. “Conoscevamo bene tutta la famiglia: 5 dei suoi 6 figli sono stati qui da noi, tranne l’ultima, di appena un anno e mezzo. – riferisce al Corriere della Sera Simona Marinelli, preside della scuola primaria dove è avvenuta la tragedia – Pamela era sempre presente, interessandosi non solo ai suoi bambini, ma anche a quelli degli altri genitori. Una grande perdita”.

La comunità è stata scossa profondamente da questa perdita e ha manifestato il proprio dolore con centinaia di messaggi di affetto per la famiglia colpita. Il liceo Marconi, dove uno dei suoi figli studiava, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica circostanza, mentre amici e parenti hanno condiviso parole di affetto e conforto, ricordando Pamela come una persona dal sorriso radioso che è stata portata via troppo presto.

La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, secondo la volontà della defunta. Il funerale non sarà celebrato in chiesa, ma presso il più capiente Palacongressi per permettere alla cittadinanza di partecipare.