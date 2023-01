Panico alla stazione di Parigi, cinque persone ferite con un coltello: arrestato un uomo

Notizie drammatiche quelle che arrivano da Parigi. Da quanto si apprende diverse persone sono rimaste ferite da un uomo armato di coltello che ha iniziato a colpire a caso le sue vittime all’interno della stazione ferroviaria Gare du Nord. L’attacco all’arma bianca è avvenuto intorno alle 6.45 del mattino e, pochi minuti dopo, l’autore delle aggressioni è stato fermato dalle forze dell’ordine. Una fonte della polizia, rimasta al momento anonima, riferisce che le persone colpite, che dovrebbero essere cinque, avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Gli agenti inoltre avrebbero proceduto all’arresto dopo aver colpito l’uomo con colpi di arma da fuoco.

Panico alla stazione Gare du Nord di Parigi

Subito dopo l’arresto dell’attentatore il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, si è recato sul posto, complimentandosi con le forze dell’ordine per la reazione immediata che ha evitato un ulteriore spargimento di sangue. Il ministro ha ringraziato gli agenti anche su Twitter definendo “efficace e coraggiosa” la loro condotta. Subito dopo che l’uomo è stato portato via, ferito pare in maniera non grave, attorno alla zona dell’aggressione è stato alzato un perimetro di sicurezza. La Gare du Nord non ha però mai smesso di funzionare, nonostante il ritardo o il blocco di alcuni treni in arrivo e in partenza.

