Panico in volo: motore in fiamme…

Un aereo della Southwest Airlines, in rotta per Cancun, ha vissuto momenti di autentico terrore poco dopo il decollo, quando uno dei motori ha preso fuoco. Il velivolo è stato immediatamente costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto William P. Hobby di Houston.



Passeggeri a bordo hanno ripreso con i loro dispositivi l’inquietante scenario: dalle riprese emerge chiaramente la presenza di fiamme che fuoriescono da uno dei motori dell’aereo. Uno di questi passeggeri, Jordan Kleinecke, ha raccontato la sua esperienza ai giornalisti, descrivendo il terrore provato: “L’aereo ha iniziato a oscillare e, guardando fuori dal finestrino, ho visto le fiamme. Ho davvero pensato che stesse per precipitare.”



La Southwest Airlines non ha tardato a rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito all’incidente. La compagnia aerea ha attribuito l’accaduto a un “problema meccanico verificatosi subito dopo il decollo” e ha assicurato che l’aereo è ora sotto un rigoroso controllo d’ispezione.



La FAA, l’ente federale americano responsabile della regolamentazione e della supervisione dell’aviazione civile, ha avviato una dettagliata indagine sull’accaduto, per fare chiarezza sulle cause dell’incendio al motore e assicurare la massima sicurezza ai passeggeri in futuro.



Per ora, si può solo immaginare lo spavento e la tensione a bordo durante quegli interminabili minuti. Tuttavia, grazie alla pronta reazione dell’equipaggio, l’incidente non ha avuto ulteriori conseguenze tragiche.