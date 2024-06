Addio pannelli solari? Ecco l’invenzione di un pensionato per avere energia a basso costo. Una storia incredibile

Dan Caris, un ingegnoso pensionato, ha dedicato oltre 10 anni della sua vita a sviluppare un’invenzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo due dei problemi più pressanti del nostro tempo: i rifiuti di plastica e la produzione di energia rinnovabile. La plastica, una volta usata, è estremamente difficile da estrarre e rimuovere dalla natura, rappresentando una delle grandi sfide dell’umanità. Allo stesso tempo, la necessità di energia pulita è in continua crescita sia a livello industriale che domestico.

Secondo il rapporto Global Plastic Outlook dell’OCSE, negli ultimi 20 anni la produzione annuale di rifiuti di plastica è raddoppiata, passando da 180 milioni a oltre 350 milioni di tonnellate. In Spagna, meno del 12% di questi rifiuti viene riciclato, una situazione simile a quella di molti altri paesi, tra cui l’Italia. Proprio in questo contesto, la consapevolezza del problema della plastica è aumentata, spingendo persone come Dan Caris a cercare soluzioni innovative.

La Geniale Invenzione di un Pensionato Rivoluziona il Riciclo della Plastica

La storia di Dan inizia con un problema comune: cartucce per stampanti non riciclabili. Di fronte all’impossibilità di smaltirle correttamente, queste cartucce sono finite in discarica. Questo episodio ha spinto Caris a riflettere sul problema globale dei rifiuti di plastica e a cercare una soluzione. Così è nato CarisMatic, un piccolo generatore delle dimensioni di una scatola di scarpe, capace di trasformare la plastica in elettricità. Questa invenzione permette non solo di avere luce in casa durante la notte, ma anche di caricare la batteria dell’auto, e può essere utilizzata anche su scala industriale.

L’azienda fondata da Caris mira a ripulire il pianeta fornendo energia pulita. Il fatto che oltre il 99% della plastica sia costituita da combustibili fossili – principalmente petrolio e gas – rende il riciclo della plastica particolarmente complesso. Caris, con la sua invenzione, ha trovato un modo per estrarre l’energia contenuta nella plastica. “Non solo produrrà energia, ma le emissioni saranno quasi pari a zero grazie alla tecnologia di cattura del carbonio esistente”, affermano i partecipanti al progetto. Con alle spalle 40 anni di esperienza ingegneristica, Dan Caris ha dimostrato che la combinazione di ingegno, perseveranza e consapevolezza ambientale può portare a soluzioni che non solo risolvono problemi locali, ma possono avere un impatto significativo a livello globale.