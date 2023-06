Paolo Bonolis a un passo dalla pensione

Paolo Bonolis, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha lasciato intendere che potrebbe ritirarsi presto dal mondo dello spettacolo. Le sue parole, pronunciate sul palco del Festival della tv di Dogliani, nel cuneese, hanno suscitato stupore e curiosità tra il pubblico e i media.



“Penso ancora di lavorare per poco tempo, poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove”, ha dichiarato Bonolis in risposta alle domande dell’intervistatore, Emilio Targia. Quando gli è stato chiesto se avrebbe continuato a lavorare in televisione per un altro decennio, Bonolis ha risposto scherzando: “Non è una bomba, è una liberazione” e ha voluto glissare sui tempi dell’eventuale ritiro.



Il conduttore televisivo ha poi parlato dell’importanza che la sua famiglia ha nella sua vita. “Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo. È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi sono dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri”, ha affermato Bonolis.



A un domanda giunta dal pubblico riguardante la possibilità di un suo ritorno in Rai, più precisamente nella collocazione di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, il presentatore, attualmente legato da un contratto annuale a Mediaset, è stato categorico: “Non credo che sarà fattibile. Non perché temo ingerenze, ma perché sto bene dove sto, mi diverto ancora a fare quello che faccio”.