Papa Francesco e le condoglianze a Lino Banfi

Tre giorni fa l’addio di Lino Banfi alla moglie, Lucia Lagrasta. Dopo la benedizione del feretro arriva anche, inattesa e toccante, una dedica di Papa Francesco all’attore italiano. Lino Banfi commenta il messaggio di condoglianze che Jorge Bergoglio gli ha dedicato personalmente. E si commuove fino alle lacrime.

>>>>>Lino Banfi e l’addio alla moglie Lucia

Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta

La toccante dedica di papa Francesco a Lino Banfi

Un bagno di folla alla parrocchia di Sant’Ippolito per l’ultimo saluto a Lucia Lagrasta, moglie ottantacinquenne di Lino Banfi, morta lunedì scorso, 20 febbraio. Sulla sua bara, cuscini di rose rosa e bianche. Dopo la benedizione del feretro, papa Bergoglio si è voluto rivolgere personalmente al “Nonno Libero” della tv italiana. “Porgo le mie condoglianze a tutta la famiglia. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza. E tu sei nonno di una nazione intera”. L’applauso commuove Lino, la figlia Rossana e i tutti i presenti tutti nella chiesa di Sant’Ippolito.

All’uscita dalla parrocchia, l’attore 86enne ha voluto ringraziare Bergoglio: “Ero da poco stato in udienza da lui, ma non mi aspettavo questo pensiero. Lucia è diventata più famosa di me. Ora per me scattano i tempi supplementari e i rigori. Avrei voluto morire con lei”.