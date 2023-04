Papa Francesco, la decisione sulla Via Crucis al Colosseo

Stasera, il Vaticano ha annunciato che Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta, unendosi spiritualmente alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la diocesi di Roma al Colosseo. Questa decisione è stata presa a causa del freddo intenso di questi giorni e per motivi di prudenza. Nonostante l’impossibilità di partecipare fisicamente all’evento, Papa Francesco ha condiviso un messaggio di speranza sulla sua pagina Twitter.



“Gesù sulla croce non si lascia andare alla disperazione, ma prega e si affida al Padre. Nell’abbandono continua ad amare e perdona i suoi crocifissori. Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per i tanti ‘cristi abbandonati'”, ha scritto Papa Francesco.



Queste parole del Santo Padre richiamano l’attenzione sulla figura di Gesù durante la sua passione sulla croce, evidenziando la sua fede e la sua capacità di amare e perdonare nonostante la sofferenza. Papa Francesco invita anche i fedeli a riflettere sulla responsabilità di avere “occhi e cuore” per i bisognosi e gli emarginati, coloro che sono “abbandonati” dalla società o dalla comunità. Questo messaggio è in linea con l’impegno costante di Papa Francesco a favore dei poveri, dei migranti, degli emarginati e di tutte le persone in difficoltà.



La decisione di Papa Francesco di seguire la Via Crucis da Casa Santa Marta riflette anche la sua prudenza e attenzione alla sua salute, considerando il freddo intenso che si è abbattuto sulla città di Roma in questi giorni. Papa Francesco, nonostante il suo ruolo di guida spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo, mostra sempre una grande umiltà e un senso di responsabilità verso la sua salute e il suo benessere fisico.



La Via Crucis è una delle celebrazioni liturgiche più significative della Settimana Santa, che commemora la passione e morte di Gesù Cristo. Durante la Via Crucis, i fedeli meditano sulle varie tappe del cammino di Gesù verso la crocifissione, riflettendo sulla sua sofferenza e sul suo sacrificio per l’umanità. La decisione di Papa Francesco di unirsi spiritualmente alla preghiera dei fedeli durante la Via Crucis al Colosseo testimonia la sua vicinanza e la sua preghiera per il mondo intero, nonostante le circostanze avverse.



In conclusione, la decisione di Papa Francesco di seguire la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta a causa del freddo intenso è un gesto di prudenza e di responsabilità verso la sua salute, ma anche un segno del suo impegno spirituale e della sua vicinanza ai fedeli in questo periodo di celebrazioni pasquali. Le sue parole di speranza e di richiamo all’amore e al perdono verso i bisognosi riflettono il suo messaggio