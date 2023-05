Papa Francesco si è recato presso la sede Rai di Saxa Rubra per registrare un’intervista per il programma della Cei ‘A sua immagine’. Questa visita rappresenta un evento senza precedenti, in quanto è la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. L’intervista era inizialmente programmata per marzo, ma è stata rinviata a causa del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. La registrazione dell’intervista verrà trasmessa il 4 giugno​1.



All’arrivo di Papa Francesco a Saxa Rubra, il personale della Rai presente ha risposto con un applauso e un caloroso “Viva il Papa!”. Il Pontefice è arrivato sulla sua consueta utilitaria bianca, scendendo autonomamente dall’auto per poi accomodarsi su una sedia a rotelle. Ad accoglierlo c’era la conduttrice del programma, Lorena Bianchetti, insieme a un gruppo di dipendenti​1.



In una precedente intervista rilasciata a Lorena Bianchetti per lo stesso programma, Papa Francesco ha affrontato una serie di questioni di grande rilevanza, tra cui il dramma della guerra, il ruolo delle donne, la questione dei rifugiati, l’impatto della pandemia e la mondanità nella Chiesa. Ha anche parlato dell’importanza del perdono e della speranza. Questa intervista ha evidenziato la sua preoccupazione per il mondo che “ha scelto lo schema di Caino”, cioè “uccidere il fratello”, facendo riferimento ai numerosi conflitti attuali che affliggono il pianeta, dalla Siria allo Yemen, al dramma dei Rohingya e al genocidio del Ruanda avvenuto 25 anni fa​.



Nonostante le numerose sfide e questioni globali che il Pontefice ha affrontato durante l’intervista, ha dimostrato un atteggiamento di speranza e di fede. Interrogato su come si sentisse nel portare avanti il suo ministero, Papa Francesco ha risposto: “No. Dio è stato buono con me. Sempre, se c’è una cosa brutta, mette qualcuno che mi aiuti! Si fa presente. È stato molto generoso. Forse perché Lui sa che io da solo non ce la faccio”​2.



Mentre i dettagli specifici dell’intervista registrata oggi non sono stati ancora rivelati, ci si aspetta che Papa Francesco continuerà a fornire la sua prospettiva unica e ponderata su questioni di importanza globale.



In attesa della trasmissione dell’intervista, i fedeli e i telespettatori di tutto il mondo aspettano con ansia di ascoltare le parole di saggezza e di incoraggiamento di Papa Francesco.