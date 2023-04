Papa Francesco, ma che combini. Quel particolare che ha scatenato le polemiche sul web

Il Papa Francesco ha fatto visita al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli a Roma, dove ha incontrato i piccoli pazienti e il personale sanitario. Tuttavia, la sua visita è stata oscurata da una controversia sulla mancanza della mascherina Ffp2, obbligatoria per legge per accedere a qualsiasi ospedale in Italia fino al 30 aprile.



Il Papa era stato ricoverato in ospedale 36 ore prima della visita con una “infezione respiratoria”, e nonostante tutti intorno a lui indossassero la mascherina, lui non l’ha fatto. Questo episodio ha suscitato numerose polemiche sui social, soprattutto da parte di gruppi cattolici conservatori che non hanno una buona opinione del Papa Francesco. E a onor del vero c’è da dire che non è la prima volta che Papa Francesco si dimentica della mascherina.



Molti utenti sui social media hanno espresso preoccupazione per la mancanza di rispetto del Papa per la legge italiana sull’obbligo della mascherina. Inoltre, molti si sono chiesti come mai non gli sia stato chiesto di indossarla, soprattutto in un reparto di oncologia pediatrica dove i pazienti sono particolarmente vulnerabili.



La Santa Sede ha pubblicato un filmato in cui si vede il Papa che battezza il piccolo Miguel Angel e che lo accarezza, senza indossare la mascherina. Molti utenti sui social media hanno criticato il Papa per aver violato la legge italiana sull’obbligo della mascherina e per aver messo a rischio la salute degli altri.