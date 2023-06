Papa Francesco operato: già rientrato nel suo appartamento

Mercoledì pomeriggio, Papa Francesco è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’operazione è stata completata poco prima delle 18:00, dopodiché il Pontefice è stato trasferito all’appartamento a lui riservato all’interno dell’ospedale.

Il Policlinico Gemelli è un centro medico ben noto in Italia e ha ospitato numerose personalità di spicco, compreso Papa Giovanni Paolo II. La struttura è dotata di un appartamento speciale riservato al Papa per garantire la privacy e la sicurezza durante il ricovero.

Secondo fonti vicine alla situazione, Papa Francesco rimarrà in ospedale per diversi giorni. Questo ricorda la sua precedente permanenza presso lo stesso ospedale a luglio 2021, quando fu ricoverato per dieci giorni a causa di una stenosi diverticolare. Durante quel periodo, il Pontefice ha continuato a lavorare e a mantenere le sue responsabilità papali, pur avendo bisogno di tempo per riprendersi.