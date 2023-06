Papa Francesco ricoverato di nuovo in ospedale: cosa sta succedendo

Ancora brutte notizie per quanto riguarda la salute del Pontefice. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa del Vaticano, infatti, Papa Francesco si è recato nuovamente al Policlinico Gemelli di Roma dove verrà sottoposto a breve ad una delicata operazione chirurgica di laparotomia. Dell’intervento si era già parlato qualche tempo fa. Ma ora l’insorgenza di alcune complicazioni ha indotto i medici ad agire d’urgenza per evitare rischi peggiori per Bergoglio.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per una operazione chirurgica

Papa Francesco “al termine dell’udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove, nel primo pomeriggio, sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. – lo ha dichiarato con una comunicazione ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”, spiega ancora Bruni.

Già nel corso della giornata di ieri le condizioni di salute di Papa Francesco avevano fatto preoccupare. Intorno alle 10.40 il Pontefice è entrato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. Bergoglio si sarebbe recato al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato sempre nello stesso ospedale per alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria.