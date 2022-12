Papa Ratzinger è deceduto

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34,

nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.

Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. E’ quanto ha di chiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Da lunedì 2 gennaio il corpo del Papa

Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Ratzinger era nato a Marktl am Inn, in Baviera, il 16 aprile 1927. Entrò in seminario a soli 12 anni. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1951.

Con la cattedra di teologia fondamentale ottenuta nel 1957 a Monaco di Baviera, iniziò la sua brillante carriera accademica che lo ha visto insegnare nelle università di Bonn (1959-1963), Muenster (1963-1966) e Tubinga (1966-1969) e, dopo il turbolento Sessantotto, Ratisbona (1969-1977), nella sua Baviera.

Arcivescovo di Monaco di Baviera, con Paolo VI, diventò cardinale nel 1977. Quindi Giovanni Paolo II lo portò a Roma, nel 1981, come prefetto della congregazione per la Dottrina della fede.

Eletto Papa il 16 aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI. Solo otto anni dopo rinunciò al pontificato. La sede vacante iniziò il successivo 28 febbraio e il 13 marzo il Conclave elesse Francesco.