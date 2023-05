Paris Saint Germain, Messi finisce in punizione. Viaggio non autorizzato

Il Paris Saint Germain ha deciso di punire Lionel Messi, uno dei suoi giocatori più importanti, per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, Messi è stato sospeso per due settimane e durante questo periodo non potrà né giocare né allenarsi con i compagni di squadra, oltre ovviamente a non essere pagato.



Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Messi con il club, considerando che il suo contratto con il Psg scade a giugno e che, al momento, non sembra esserci alcuna intenzione da parte del club di rinnovarlo.



Il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita è stato l’ultimo di una serie di eventi negativi che hanno colpito il Psg nelle ultime settimane. La sconfitta contro il Lorient ha provocato una contestazione dei tifosi, mentre la decisione di Messi di saltare l’allenamento punitivo deciso dal tecnico Galtier ha fatto infuriare la società.



Non è chiaro quale sarà l’esito di questa situazione, ma è evidente che il Psg stia cercando di prendere delle misure per rimettere in riga il proprio giocatore e farlo tornare sulla retta via. Resta da vedere se questa sanzione sarà sufficiente a farlo o se Messi deciderà di cercare fortune altrove.