Parisi contro la figlia: “Vuole accalappiare qualche like”

L’intervista di Heather Parisi a Belve ha sollevato diverse polemiche, soprattutto per le dichiarazioni riguardanti la sua vita privata e la sua famiglia. In particolare, la ballerina ha parlato di come la figlia Jacqueline Luna di Giacomo si sia scagliata contro di lei in passato, ma ha anche assicurato che il loro rapporto è sempre stato ottimo dopo aver chiarito la situazione.



Tuttavia, la figlia di Heather Parisi ha smentito pubblicamente la madre tramite Instagram, sottolineando la sua assenza nella sua vita e chiedendo il rispetto della sua privacy. In risposta, la ballerina ha nuovamente utilizzato i social per ribadire la sua posizione, criticando l’uso dei social da parte della figlia per suscitare empatia e ottenere like.



La discussione tra madre e figlia ha suscitato molte polemiche, ma la dichiarazione che ha fatto maggiormente scalpore riguarda la domanda di Francesca Fagnani su Ultimo, il noto cantante con cui la figlia di Heather Parisi frequenta. La ballerina ha risposto “Di chi?” suscitando scandalo tra i fan del cantante.



In conclusione, l’intervista di Heather Parisi a Belve ha portato alla luce una serie di tensioni familiari, ma ha anche evidenziato la necessità di rispettare la privacy delle persone e di evitare il gossip morboso.