Partita di calcio nella foresta: Elefanti contro Artropodi… Continua

Partita di calcio nella foresta: Elefanti contro Artropodi. Al fischio di partenza, gli Elefanti partono all’attacco, e in breve il punteggio è 3-0. Gli Elefanti continuano il pressing, e alla fine del primo tempo siamo a 9-0. Negli spogliatoi, l’allenatore cerca di rincuorare i suoi Artropodi e prima di ritornare in campo annuncia di aver provveduto a un cambio: la sostituzione della lucciola con il centravanti millepiedi.

Il secondo tempo vede la rapida risalita degli Artropodi grazie proprio all’abilità del millepiedi, e la partita finisce con il punteggio di 9-10 con vittoria finale degli Artropodi. L’allenatore degli Elefanti, anche se a malincuore, va a congratularsi con l’allenatore della squadra avversaria: “Congratulazioni, siete i migliori, grazie soprattutto alla vostra punta che avete inserito in squadra nel secondo tempo. Ma come mai un giocatore così eccezionale non lo mettete in campo già nel primo tempo?”. E l’allenatore degli Artropodi risponde: “È impossibile! Prima che si allacci le scarpe…”.