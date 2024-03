Pasqua di sangue sulla strada, un volo di cinquanta metri e la tragica morte

Una grave tragedia ha colpito le strade italiane alla vigilia di Pasqua. Nel tardo pomeriggio di oggi, due motociclisti hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Statale Adriatica, nei pressi di Savio, nel territorio di Ravenna. La comunità locale è in lutto per la perdita improvvisa e scioccante.

La Procura ha annunciato l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, segnando l’inizio delle indagini per far luce sulle circostanze che hanno portato a questo fatale evento. Le vittime, entrambe a bordo di una moto, si sono scontrate con un’auto in un contesto di traffico complicato: un furgone, infatti, aveva preso fuoco lungo l’Adriatica, causando una lunga fila di veicoli. In questo scenario, un’autovettura ha tentato una manovra di inversione, colpendo frontalmente la moto che stava cercando di superare la coda.

L’impatto è stato devastante. I due motociclisti sono stati proiettati a circa 50 metri di distanza dal punto di collisione, cadendo sull’asfalto e perdendo i caschi. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per loro non c’è stato nulla da fare: sono stati dichiarati deceduti sul posto.

L’autista dell’auto coinvolta nello scontro è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in stato di shock, testimoniando la gravità psicologica dell’accaduto non solo per le vittime dirette, ma anche per chi si è ritrovato involontariamente coinvolto.

Questo tragico incidente rinnova l’attenzione sulla sicurezza stradale e l’importanza di una guida prudente, soprattutto in condizioni di traffico intense o situazioni anomale. La speranza è che approfondimenti e indagini possano contribuire a prevenire simili tragedie in futuro, ricordando a tutti l’importanza della cautela e del rispetto reciproco sulla strada. Le autorità procederanno con le necessarie indagini per determinare le esatte dinamiche dell’incidente, offrendo giustizia alle vittime e ai loro familiari colpiti da questo lutto immane.