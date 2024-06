Passata di pomodoro al supermercato, ecco qual è la migliore e perché. La classifica di Altroconsumo

Amanti della pasta al sugo di tutta Italia, riunitevi, perché oggi ci poniamo un quesito essenziale: qual è la miglior passata di pomodoro? La risposta arriva dalla rivista Altroconsumo, che ha analizzato ben 25 marchi di passata, stilando una classifica dalla più consigliata a scendere.

Per fornire un giudizio accurato, sono stati considerati vari fattori chiave: i livelli di acidità, di zuccheri aggiunti, la concentrazione del prodotto e altre proprietà individuabili solo tramite analisi approfondite. Nella classifica finale, un punteggio di 100 rappresenta la massima qualità, anche se nessun marchio è riuscito a raggiungerlo, mentre 60 è il minimo per la sufficienza. Al di sotto di questo valore, la qualità è considerata più che modesta.

È importante notare che tutte le marche hanno mostrato livelli ottimi o comunque buoni riguardo alla presenza di acqua e sale aggiunti, oltre a non presentare pesticidi e muffe. Questo vale anche per le passate di pomodoro dei discount.

Allora, qual è la miglior passata di pomodoro? Ecco la classifica:

Passata di pomodoro Gustato (MD) – 74 punti, 0,89 euro a confezione Passata di pomodoro Delizie dal Sole (Eurospin) – 74 punti, 0,89 euro a confezione Esselunga – 74 punti De Rica pronta 100% italiana – 73 punti De Cecco Polpa a pezzettoni – 70 punti Mutti Polpa di pomodoro in finissimi pezzi – 69 punti Petti Polpa di pomodoro finissima il polposissimo Petti – 68 punti Conad Polpa di pomodoro finissima Conad – 66 punti Natura Toscana Bio Polpa di pomodoro – 63 punti Carrefour Bio Polpa di pomodoro in succo di pomodoro – 60 punti

Chiudono la classifica: Alce Nero Polpa di pomodoro biologica e NaturaSì Polpa di pomodoro biologica.

In conclusione, se cercate la passata di pomodoro perfetta per il vostro sugo, potete fidarvi delle indicazioni di Altroconsumo. Anche se nessuna passata ha raggiunto il punteggio massimo, ci sono molte opzioni di qualità che possono soddisfare i palati più esigenti, senza far piangere il portafoglio. Buon appetito!