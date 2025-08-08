Passata di pomodoro ritirata, rischio serio: cosa c’è dentro, attenzione

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale della passata di pomodori datterini Granoro Dedicato in bottiglia da 350 g, appartenente al lotto M214 con scadenza al 31 dicembre 2026. Il richiamo è stato attivato a seguito della possibile presenza di un corpo estraneo nel prodotto.

Il lotto interessato è stato prodotto nello stabilimento di La Formica Srl a Scafati (Salerno), per conto del Pastificio A. Mastromauro Granoro Srl. Ai consumatori viene richiesto di non utilizzare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Granoro ha comunicato che il 4 agosto 2025, presso ARPA Puglia (Dipartimento provinciale di Bari), sono stati analizzati il reperto segnalato e campioni rappresentativi dello stesso lotto. Le analisi non hanno evidenziato la presenza di corpi estranei nei campioni esaminati. La bottiglia segnalata risultava già aperta e conteneva un frammento di vetro che, per forma, spessore e zigrinatura, non corrisponde al materiale del contenitore originale Granoro. L’azienda esclude così che il frammento possa derivare dalla produzione o dalla filiera.

Cosa fare in caso di possesso del prodotto

I consumatori sono invitati a controllare le confezioni di passata Granoro Dedicato da 350 g presenti nelle proprie dispense e verificare che non appartengano al lotto M214 con scadenza 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il prodotto rientri nel lotto richiamato, è fondamentale astenersi dal consumo e procedere alla restituzione presso il punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Motivazioni del richiamo nonostante esiti analitici negativi

Il richiamo precauzionale di un lotto, anche in assenza di riscontri negativi nei campioni analizzati, è una prassi adottata per garantire la massima tutela del consumatore. La segnalazione di un possibile rischio, seppur isolata, impone l’adozione di misure restrittive per limitare qualsiasi esposizione residua, in attesa di ulteriori approfondimenti e accertamenti.

Riepilogo dati essenziali del richiamo

