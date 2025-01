Passo falso dell’Intelligenza Artificiale. Down in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Clamoroso passo falso dell’Intelligenza Artificiale. Quella che ormai tutti iniziano a considerare la tecnologia che in pochissimo tempo potrebbe sostituire tantissime mansioni attualmente svolte dall’uomo incorre nel suo primo passo falso. Un problema che tantissimi utenti hanno segnalato sul web e privatamente.

Il sempre poù utilizzato tool basato sull’intelligenza artificiale Chat GPT ha infatti smesso improvvisamente di funzionare, non essendo più il sito accessibile in alcun modo. Moltissime aziende e privati hanno iniziato ad utilizzare l’AI nella vita quotidiana, basandoci processi produttivi e comodità. L’accaduto fa riflettere, è così affidabile affidarsi alla tecnologia? Questp e tanti altri i dubbi sorti dopo il clamoroso down della promessa nuova rivoluzione digitale.