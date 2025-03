Paura in pista: incidente micidiale durante la gara. Le parole choc via radio del pilota

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, il giovane pilota britannico Oliver Bearman, classe 2005 e membro della Ferrari Driver Academy, è stato protagonista di un incidente significativo. Alla guida della sua Haas VF-25, Bearman ha perso il controllo tra le curve 9 e 10 del circuito di Melbourne, finendo violentemente contro le barriere. Fortunatamente, il pilota è uscito illeso dall’abitacolo, ma la monoposto ha subito danni ingenti, tra cui la distruzione della ruota posteriore destra e gravi compromissioni alla sospensione anteriore.

L’incidente è avvenuto a circa venti minuti dal termine della sessione. Bearman ha comunicato via radio con il team, dicendo con un filo di voce: “Chiedo scusa…”. Le immagini della telecamera di bordo hanno mostrato che un possibile errore di traiettoria in un punto critico della pista ha portato Bearman a perdere il controllo della vettura. Dopo aver subito una reazione di sovrasterzo, ha urtato un cordolo, finendo nella ghiaia. L’inerzia lo ha fatto testacoda, spingendo la sua Haas contro i muri di protezione.

A seguito dell’incidente, la sessione è stata interrotta con bandiera rossa per consentire la rimozione della vettura incidentata e la pulizia della pista. Questo è stato il secondo stop della sessione, dopo una precedente interruzione causata dalla presenza di ghiaia sul tracciato. Il team Haas ha lavorato a tempo di record per sostituire cambio e motore, oltre ad altre riparazioni necessarie per rimettere in pista l’auto nel successivo turno di prove. Tuttavia, il traffico in pista e il tempo limitato non hanno permesso a Bearman di tornare subito sul tracciato.

Nonostante l’incidente, altri piloti hanno continuato la sessione senza problemi. Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Lewis Hamilton ha chiuso in dodicesima posizione, mentre il campione in carica Max Verstappen ha faticato con l’assetto della sua Red Bull, terminando settimo. a sessione ha evidenziato le sfide che i piloti devono affrontare all’inizio della stagione e l’importanza di adattarsi rapidamente alle condizioni del circuito.