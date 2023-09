Elly Schlein, lo sfogo rubato al big del Pd: “Con questa non arriviamo manco al 17%”

Elly Schlein comincia a far perdere la pazienza anche ai big del Pd. Ufficialmente il Partito Democratico si muove compatto dietro alla nuova segretaria. Ma dietro le quinte le acque ribollono e si cominciano già ad affilare i coltelli in vista di una eventuale resa dei conti scatenata da un flop alle prossime elezioni Europee. A far emergere tutte le contraddizioni presenti tra i dirigenti Dem è stata la serata di sabato scorso alla Festa dell’Unità di Ravenna. Protagonista involontario è stato l’ex segretario Nicola Zingaretti a cui sono sfuggite parole pesantissime.

Pd, lo sfogo di Zingaretti contro Elly Schlein

A svelare questo piccante retroscena ci ha pensato il quotidiano Il Foglio. Desideroso di una candidatura alle Europee, che dovrà essere decisa proprio da Elly Schlein, Nicola Zingaretti è salito sul palco di Ravenna profondendosi in mielosi complimenti nei confronti della nuova leader del Pd.

“Elly è la nostra salvezza”, ha tuonato Nicola Zingaretti di fronte al popolo del Pd ravennate. Poi però, sempre secondo la versione del Foglio, l’ex segretario è sceso dal palco e, a quel punto, come riferiscono diversi testimoni ascoltati dal cronista del quotidiano, ha commentato: “Mah, secondo me con questa alle europee non arriviamo manco al 17%”. Una chiosa al veleno che la dice tutta sulla fiducia che circonda Elly Schlein al Nazareno.

