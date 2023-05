Pechino Express 2023, Joe Bastianich e Andrea Belfiore trionfatori

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli italo-americani, hanno vinto Pechino Express 2023, il famoso reality show televisivo che ha portato i concorrenti a viaggiare per oltre 8.000 chilometri attraverso la Cambogia. Alla fine della gara, i vincitori hanno raggiunto il traguardo finale ad Angkor, uno dei più grandi complessi templari al mondo e sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer.



La finale si è svolta tra due coppie di concorrenti molto forti: i vincitori e Federica Pellegrini con il suo compagno Matteo Giunta, che hanno conquistato tre tappe ciascuno durante la gara. Al terzo posto ci sono state le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, che sono state eliminate poco prima della finalissima.



L’ultima tappa della gara ha visto le tre coppie partire da Battambang, nel cuore della Cambogia. Durante la finale, i concorrenti hanno dovuto affrontare diverse sfide, tra cui la prova dei “7 mostri”, che consisteva nel mangiare sette tipi di alimenti locali, tra cui formiche, topi grigliati e serpenti. Successivamente, i concorrenti si sono esibiti nel Circo Phare, un’organizzazione circense fondata da rifugiati cambogiani, e hanno visitato la galleria d’arte “Theam’s Gallery” a Siem Raep.



In particolare, la finale è stata caratterizzata dal fatto che Federica Pellegrini, una delle concorrenti più famose della gara, ha partecipato nonostante un infortunio alla caviglia subito durante la semifinale. Nonostante le sue condizioni non perfette, Federica è riuscita a correre e ha affrontato le varie prove insieme al suo compagno, arrivando alla finalissima.



In conclusione, Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno dimostrato di essere dei concorrenti molto forti, riuscendo a vincere Pechino Express 2023. La gara è stata caratterizzata da sfide impegnative e dalla bellezza dei luoghi visitati, permettendo ai concorrenti di scoprire la cultura e le tradizioni locali della Cambogia.