Pelé, la speranza non c’è più…

Ormai c’è poca speranza. Quasi nessuna. Peggiorano ancora le condizioni di salute di Pelé. Le notizie arrivano dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove il grande campione brasiliano – un’icona del calcio di sempre – è ricoverato da novembre per un tumore al colon. Il cancro – si legge sul bollettino medico diffuso dai sanitari – «sta progredendo con disfunzioni a reni e cuore». E così Pelé «ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca».



Le condizioni di salute del campione brasiliano in queste settimane hanno tenuto il mondo in apprensione. Il 3 dicembre si diceva che O Rei non stava rispondendo più alla chemioterapia. Tutto smentito. Pelé su Instagram il giorno dopo era tornato ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando – inoltre – il bollettino medico dell’ospedale in cui si leggeva che il suo stato di salute era «stabile» e che la risposta all’infezione respiratoria delle scorse ore era «buona». L’esatto contrario di quello che dice dopo appena un paio di settimane.