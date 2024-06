“Legge nel pensiero”. La nuova arma segreta di Putin spaventa il mondo. L’allarme dei governi

In questi giorni non si fa che parlare della misteriosa “Sindrome dell’Avana”, un disturbo diffuso che ha colpito gravemente molti alti funzionari e diplomatici americani durante le loro missioni all’estero. Questo malessere, che comporta seri problemi fisici e psichici, è stato attribuito a onde elettromagnetiche ad alto potenziale emesse dall’intelligence russa, secondo un’inchiesta condotta da giornali americani e tedeschi. Ma c’è di più: sembra che questa tecnologia, già di per sé incredibile, sia stata superata da una nuova “arma segreta” a disposizione di Putin e di altri servizi di intelligence mondiali.

Questa tecnologia rivoluzionaria, che spaventa i governi di tutto il mondo, è conosciuta come Nooskope, come riportato da un articolo del Giornale d’Italia. Le capacità di questa arma superano davvero l’immaginazione: avrebbe una gittata di ben 12.000 chilometri e funzionerebbe tramite frequenze specifiche che interagiscono con la Noosfera, permettendo di “leggere” e influenzare le menti delle persone. Per chi non lo sapesse, la Noosfera è considerata la terza fase di sviluppo della Terra, successiva alla Geosfera (materia inanimata) e alla Biosfera (vita biologica), e rappresenta la rete che connette tutti gli esseri auto-coscienti.

Come funziona l’arma segreta di Putin

Secondo le fonti, il Nooskope sarebbe capace di alterare il comportamento di milioni di individui in un’area determinata, aprendo scenari che sembrano usciti da un film di fantascienza. Le tecnologie militari hanno fatto passi da gigante nell’ultimo decennio, e se questa nuova arma dovesse funzionare come descritto, ci troveremmo di fronte a una realtà distopica di proporzioni quasi inconcepibili. La gravità della situazione è tale che gruppi di scienziati starebbero già fornendo informazioni riservate ai governi.

L’ipotetico utilizzo di un dispositivo capace di modificare il comportamento umano e di leggere nelle menti a distanza, come il Nooskope, è motivo di estrema preoccupazione. Se confermato, l’esistenza di questa tecnologia aprirebbe le porte a nuove forme di conflitto mai immaginate prima, ridefinendo completamente il concetto di guerra e sicurezza internazionale.