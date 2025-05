Pensioni, 50 euro in meno al mese: chi subisce la decurtazione

A partire dal mese di giugno, un ridimensionamento nell’assegno mensile sarà visibile per alcuni pensionati in Italia. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite una circolare dall’Inps. Sebbene non si tratti di una vera e propria riduzione, l’annuncio ha generato preoccupazioni tra i destinatari. La trattenuta, che sarà applicata fino a settembre, ha lo scopo di recuperare importi erroneamente corrisposti negli anni precedenti.

Soltanto Alcuni Pensionati Interessati

È cruciale sottolineare che non tutti i pensionati subiscono questa misura. La decurtazione riguarda esclusivamente coloro per cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha riscontrato errori nelle detrazioni fiscali rispetto al reddito dichiarato. Questo intervento si basa su verifiche incrociate tra dati fiscali e previdenziali, come previsto dalle normative interne dell’istituto.

L’Inps ha comunicato l’iniziativa in parallelo con la pubblicazione delle date di pagamento delle pensioni di maggio. I fondi sono disponibili dal 2 del mese presso uffici postali e sportelli bancari. Si consiglia ai pensionati di verificare attentamente l’importo riportato sul cedolino, accessibile anche online nell’area privata del sito ufficiale. Un controllo preciso consentirà di comprendere l’entità della trattenuta e il motivo del ricalcolo.

Impatto Economico delle Trattenute

In generale, l’importo complessivo del recupero non dovrebbe eccedere i 200 euro, suddivisi su quattro mensilità. Questo implica una riduzione di circa 50 euro al mese, un importo che, sebbene contenuto, potrebbe comunque influire su bilanci familiari già sotto pressione a causa dell’inflazione e degli aumenti generalizzati dei prezzi.

L’Inps ha specificato che si tratta di una misura temporanea e necessaria, concepita per garantire equità tra i trattamenti previdenziali. Tuttavia, non si esclude che possano emergere proteste o richieste di chiarimenti da parte dei pensionati coinvolti, specialmente tra coloro che non erano al corrente degli errori nei calcoli precedenti.

È dunque fondamentale monitorare il cedolino nei mesi successivi e, in caso di dubbi, contattare i canali ufficiali dell’ente per ottenere dettagli sulla propria situazione contributiva.