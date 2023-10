Rivalutazione delle pensioni, la nuova data. Il governo aveva inizialmente annunciato gennaio 2023 e poi ottobre come possibili mesi per l’aumento delle pensioni, ma oggi Il Sole 24 Ore rivela la nuova data. L’aumento del sussidio avverrà a partire dal primo dicembre. Ecco il calcolo definitivo degli aumenti che riceveranno gli aventi diritto. (Continua dopo la foto)

Leggi anche: Pnrr, arriva in ritardo la terza data, corsa contro il tempo.

Fila alle poste per il ritiro delle pensioni

Slitta ancora la rivalutazione delle pensioni, la nuova data

Dopo dieci mesi di annunci, finalmente è arrivata la rivalutazione delle pensioni per il 2023. L’accredito sarà versato il primo dicembre, l’ultimo mese utile. Il ricalcolo del valore è necessario per l’adeguamento dei versamenti all’inflazione. L’importo sarà dunque erogato a partire dal primo dicembre. La rivalutazione per adeguare gli importi dei trattamenti pensionistici all’inflazione è stata stabilita al 7,3%, ma l’inflazione effettiva è stata dell’8,1%.

Per bilanciare questo rapporto, le pensioni di dicembre saranno incrementate dello 0,8% per dodici mensilità. . Lo stesso incremento dello 0,8% continuerà a partire da gennaio 2024. L’importo della pensione di gennaio sarà quindi inferiore a quella di dicembre, poiché non comprenderà il pagamento delle 12 mensilità come l’ultimo mese dell’anno.

Leggi anche: Caro bollette, tutti i trucchi per risparmiare davvero.