“Perché ca*** lo hai fatto?”. Sempio, l’intercettazione spunta soltanto ora: le parole dopo la tragedia

La recente scoperta del Dna di “Ignoto 3” su un campione orofaringeo di Chiara Poggi riporta alla ribalta il delitto di Garlasco. Durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, è stata trasmessa un’intercettazione esclusiva che coinvolge Andrea Sempio, amico della vittima.

La registrazione, risalente al 17 febbraio 2017 e archiviata dalla Procura di Pavia, è un audio ambientale di Sempio al telefono con un interlocutore ignoto. Il dialogo verte sul suicidio dell’amico Michele, trovato impiccato nel 2016.

Poco prima del suicidio, Michele aveva condiviso su Facebook una frase dalla canzone “La Verità” dei Club Dogo: “La verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità mai nessuno te la racconterà”. Questo messaggio criptico, pubblicato poco dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, continua a generare interrogativi.

“Da 0 a 18 anni è stato il mio più grande amico, tutte le ca**e le abbiamo fatte insieme. Ti vedevi tutti i giorni e poi un annetto fa si è impiccato. Michele si è impiccato, però che c*o”, afferma Sempio nell’intercettazione, visibilmente provato.

Durante la puntata è stato diffuso un secondo audio in cui Sempio sembra parlare da solo, rivolgendosi idealmente all’amico scomparso. Il tono è intimo e sofferto: “Con tutte le robe che potevi fare nella tua vita, proprio impiccarti. M*****a, vattene in comunità, te ne andavi in comunità”.

“Dalla comunità ne esci”, continua, esprimendo il suo dolore. “Io non posso dire un co perché non ti ero vicino. Pa ta, ma pa ta, che co ti impicchi”, ripete, rivelando un peso interiore.

L’intercettazione non aggiunge elementi nuovi all’indagine principale, ma riapre un capitolo mai del tutto chiarito, legato agli amici di Chiara e alle possibili connessioni tra loro.