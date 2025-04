“Perché Kate Middleton non c’era”. William da solo al funerale di papa Francesco: il motivo

Kate Middleton non ha accompagnato il marito al funerale di Papa Francesco tenutosi a Roma, suscitando numerose discussioni sui social. Mentre il Principe William ha rappresentato la Corona britannica, molti si sono chiesti il motivo dell’assenza della Principessa del Galles. Tra i presenti anche il primo ministro britannico Keir Starmer, oltre a Felipe VI e Letizia di Spagna. Tuttavia, Kate non era tra i partecipanti.

L’assenza di Kate Middleton era già stata annunciata, ma molti se ne sono accorti solo durante la diretta delle esequie. Le speculazioni sui social media non sono mancate, con utenti che avanzano ipotesi sulle ragioni della sua mancata partecipazione. Un utente di X ha commentato: “È di nuovo malata, oppure non percepisce l’importanza del suo ruolo. In entrambi i casi, non è una bella figura”.

L’importanza della rappresentanza reale

Altri hanno espresso disappunto per l’assenza di Kate, sostenendo che i figli non dovrebbero essere una scusa, poiché la coppia reale dispone di un ampio supporto domestico. Tuttavia, non c’è alcuna polemica istituzionale: è stato infatti Re Carlo a decidere che sarebbe stato il figlio maggiore William a rappresentarlo, sottolineando il suo futuro ruolo come capo della Chiesa Anglicana. Questo non è un evento nuovo, considerando che la Regina Elisabetta II non partecipò ai funerali di Papa Giovanni Paolo II nel 2005, inviando al suo posto Carlo.

Kate Middleton non aveva obblighi morali di presenziare al funerale, non essendo cattolica, e la sua assenza non è stata vista come un’offesa. Anche altri reali non erano presenti: ad esempio, Mary di Danimarca ha dovuto partecipare da sola poiché il marito, Re Federico, era impegnato in un viaggio in Giappone. Invece, i reali di Spagna e Monaco hanno partecipato in coppia.

🎥 Prince William and Starmer pay respects to Pope Francis



Follow the latest from the funeral here ⬇️https://t.co/pYshpDwm6f pic.twitter.com/IDYS5oT5J8 — The Telegraph (@Telegraph) April 26, 2025