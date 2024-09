Pericoloso latitante riconosciuto dai tatuaggi e catturato in spiaggia dai Carabinieri.

Un uomo di 35 anni, Salvatore Di Napoli, originario dei Quartieri Spagnoli di Napoli, è stato arrestato ad Ascea, in provincia di Salerno, dove si trovava in vacanza. Di Napoli era ricercato a livello europeo per la sua presunta partecipazione a un’associazione a delinquere responsabile di diverse rapine. Per sfuggire alla cattura, aveva preso varie misure per alterare il proprio aspetto, come rasarsi i capelli, indossare occhiali da sole e coprire i suoi caratteristici tatuaggi con una maglietta, persino quando si trovava in acqua.

Nonostante i suoi tentativi di rimanere nell’ombra, i tatuaggi sono stati comunque notati dai carabinieri del Nucleo Catturandi, che erano sulle sue tracce. Dopo aver seguito indizi che li avevano portati fino alla località balneare di Ascea, i militari hanno tenuto sotto controllo le spiagge della zona, riuscendo infine a individuare Di Napoli mentre faceva il bagno, vestito in modo anomalo con la maglietta ancora addosso.

Il momento dell’arresto è avvenuto subito dopo che Di Napoli era uscito dall’acqua per tornare al suo lettino. I carabinieri sono intervenuti prontamente, ammanettandolo prima che potesse reagire. Attualmente, Salvatore Di Napoli è detenuto nel carcere di Vallo della Lucania e attende il trasferimento in Austria, dove dovrà affrontare le accuse per le quali era ricercato.