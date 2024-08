“Perso un pezzo di cranio”. Malasanità, quello che è successo a quest’uomo è incredibile

Quello che è accaduto a un uomo di 62 anni, Fernando Cluster, è veramente sorprendente. Si tratta di un episodio di malasanità che lascia senza parole. Fernando si era recato in ospedale a causa di un’emorragia intracerebrale, ignaro che quel giorno avrebbe segnato una svolta drammatica nella sua vita. Nel 2022, Fernando Cluster è stato portato con urgenza in una struttura sanitaria a causa di un improvviso sanguinamento cerebrale. I medici hanno informato lui e sua moglie che, per trattare l’emorragia, sarebbe stato necessario un intervento chirurgico urgente, durante il quale avrebbero rimosso una porzione del cranio, un lembo osseo di 12×15 centimetri, con l’intenzione di riposizionarlo correttamente in un secondo intervento, previsto per qualche settimana dopo.

Secondo quanto riportato dai due coniugi, tuttavia, le cose non sono andate come previsto, e hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro l’ospedale con accuse molto gravi. Nel novembre del 2022, quando Fernando Cluster avrebbe dovuto sottoporsi alla seconda operazione, l’ospedale avrebbe incontrato difficoltà nel reperire la porzione di cranio rimossa durante il primo intervento. Pare che, quando il personale dell’Emory University Hospital ha cercato il lembo osseo, si sia trovato davanti a diversi altri tessuti ossei con identificazione incompleta o addirittura assente. Questo ha impedito alla struttura di essere certa su quale di quei pezzi appartenesse a Fernando Cluster. Una vicenda che sembra uscita direttamente da un film thriller.

Per far fronte a questa situazione, i medici hanno inserito nel cranio di Cluster un lembo osseo sintetico, ma questa soluzione ha portato soltanto a ulteriori complicazioni: prima un’infezione, poi un’altra operazione chirurgica, accompagnata da una serie di effetti collaterali. Oggi, Fernando non è più in grado di lavorare, i suoi rapporti personali sono stati danneggiati e ha riportato lesioni permanenti a causa di questo episodio di malasanità. Per questo motivo, Fernando e Maria Cluster hanno avviato una causa legale contro l’Emory University Hospital Midtown di Atlanta, negli Stati