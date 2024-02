Quando ormai si pensava che fosse stata debellata definitivamente, la peste bubbonica torna invece a far paura. La notizia arriva dagli Usa, dallo Stato dell’Oregon in particolare, dove un uomo ha contratto questa pericolosissima malattia. Gli esseri umani di solito ne vengono infettati dopo essere stati morsi da un insetto (di solito una pulce) portatore del batterio o dopo il contatto con un animale infetto. E sarebbe stato proprio il contatto con il suo gatto a contagiarlo.

Uomo contagiato da peste bubbonica: cosa è successo

“Tutti i contatti stretti sia della persona sia del suo animale domestico sono stati contattati e a loro sono stati forniti i farmaci utili per prevenire la malattia”, fa sapere il dottor Richard Fawcett, ufficiale sanitario locale della contea di Deschutes, in Oregon, dove abita l’uomo contagiato dalla peste bubbonica. Secondo i media statunitensi la persona contagiata dalla peste bubbonica sarebbe stata “curata nelle prime fasi della malattia” e quindi ci sarebbero “pochi rischi” per la popolazione.

“Il motivo per cui la peste bubbonica non è stata eliminata del tutto è perché esiste un serbatoio animale. I batteri possono infettare gli animali e, poiché non possiamo curare tutti gli animali in natura, questi resistono e possono causare occasionalmente un numero limitato di casi umani”, spiega il dottor Dan Barouch, direttore del Centro per la virologia e la ricerca sui vaccini presso il Beth Israel Deaconess Medical Center.

