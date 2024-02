Pezzi di metallo nei biscotti al cioccolato, avviso di richiamo del Ministero della salute. Il ministero avvisa di non consumare il prodotto per possibile rischio fisico. I consumatori sono esposti, infatti, alla possibile presenza di frammenti metallici in un lotto di biscotti tipo cookies.

Marca e lotto dei biscotti richiamati

Il prodotto oggetto del richiamo è un lotto di biscotti con gocce di cioccolato venduto a marchio “Chocolate cookies” dalla ditta Merba. Nel dettaglio il richiamo interessa il lotto numero L 2334702 con termine minimo di conservazione fissato al 12 dicembre 2024.

L’avviso di ritiro, datato 19 febbraio e pubblicato sul portale web del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza per i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, avverte di non consumare il prodotto per possibile presenza di frammenti metallici nei biscotti.

Il richiamo è europeo

I biscotti “Chocolate cookies” sono prodotti dall’azienda olandese Banketbakkerij Merba B.V. nel proprio stabilimento di Wilhelminakanaal Noord, a Oosterhout, nei Paesi Bassi. Il prodotto è venduto in confezioni da 225 grammi ciascuna. Le confezioni invendute sono state già ritirate dal mercato ma per chi avesse già acquistato i biscotti oggetto del richiamo, la raccomandazione è di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati ma di riportarlo al punto vendita.

Il richiamo dei biscotti “Chocolate cookies” della ditta Merba hanno riguardato tutti i Paesi europei dove il prodotto viene commercializzato. L’allerta è scattata dopo la segnalazione di corpi estranei metallici in una confezione di biscotti prodotta nello stabilimento olandese. I biscotti sono importati attraverso varie catene di supermercati della grande distribuzione in tutta Europa come Penny, Famila e Lidl.