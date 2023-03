Piantedosi inadeguato, le dimissioni cosa buona e giusta

Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi

Il Ministro Piantedosi si trova al centro delle critiche di Carlo Calenda e Riccardo Magi in seguito al tragico naufragio di migranti avvenuto di recente. Entrambi gli esponenti politici hanno richiesto le dimissioni del Ministro, sottolineando la sua inadeguatezza per la carica che ricopre.



Carlo Calenda, leader di Azione, ha affermato che il Ministro Piantedosi ha dimostrato di non essere adatto a fare il suo lavoro. Secondo Calenda, le sue dichiarazioni sui migranti sono state orripilanti e i suoi balbettamenti successivi non hanno fatto che confermare la sua incapacità. Per questo motivo, Calenda ritiene che sarebbe saggio per il Governo chiedergli un passo indietro.



Anche Riccardo Magi, segretario e deputato di Più Europa, ha chiesto le dimissioni del Ministro Piantedosi. Magi ha sottolineato che il Ministro ha mostrato un scarso senso delle istituzioni e una mancanza di pietà umana. Secondo Magi, il naufragio dei migranti rappresenta una tragedia di dimensioni apocalittiche e il Ministro Piantedosi non ha fornito una spiegazione adeguata dei fatti. Inoltre, Magi ha criticato la tendenza del Ministro a nascondersi dietro le inchieste della magistratura, anziché assumersi la responsabilità di spiegare ciò che è accaduto di fronte al Parlamento.



In generale, la richiesta di dimissioni del Ministro Piantedosi sembra essere supportata dalla critica di Calenda e Magi. Entrambi hanno sottolineato l’inadeguatezza del Ministro e la sua mancanza di sensibilità in un momento di grande crisi umanitaria. Forse è il caso che il Governo prenda in considerazione queste critiche e agisca di conseguenza per garantire la giusta gestione della crisi migratoria.