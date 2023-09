Pierfrancesco Favino sbotta! Ha ragione?

Al Festival del Cinema di Venezia, è stato Pierfrancesco Favino a riportare l’attenzione sulla questione dell’autenticità nell’industria cinematografica. Durante una conferenza stampa a margine della proiezione di “Adagio” di Stefano Sollina, l’attore ha espresso la sua preoccupazione per la scelta di attori non italiani in ruoli storicamente italiani.



Il commento di Favino, “I Gucci avevano l’accento del New Jersey non lo sapevate?”, è una chiara allusione alla serie “House of Gucci” di Ridley Scott, in cui la celebre famiglia italiana della moda viene interpretata da un cast di attori stranieri.



Non solo Gucci, Favino ha citato anche il film “Ferrari” di Michael Mann, in cui Adam Driver, attore americano, interpreta il protagonista. Secondo l’attore, personaggi come Vittorio Gassman avrebbero interpretato Ferrari in passato, ma oggi vediamo un cambio di rotta con scelte come quella di Driver.



La sua preoccupazione è ancor più radicata nel concetto di appropriazione culturale, mettendo in luce una disparità nella rappresentazione. “Se un cubano non può fare un messicano perché un americano può fare un italiano? Solo da noi”, ha dichiarato.



Sottolinea come attori di calibro come Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea, ben radicati nella cultura e nella tradizione italiana, siano spesso trascurati a favore di volti stranieri in film che raccontano storie italiane.



Il dibattito sull’appropriazione culturale non è nuovo, ma la presa di posizione di Favino riaccende una discussione sul rispetto e l’autenticità nella rappresentazione cinematografica. Mentre l’industria cinematografica si evolve e si adatta ai cambiamenti globali, la domanda resta: dov’è il confine tra rappresentazione artistica e rispetto culturale?