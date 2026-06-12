“Dassilva? È latitante…”. Pierina Paganelli, l’annuncio della moglie Valeria: “Non so dove sia”

Per quasi due anni il nome di Louis Dassilva è stato al centro di un caso giudiziario molto seguito. Arrestato il 16 luglio 2024 con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, 78enne assassinata il 3 ottobre 2023 a Rimini, Dassilva ha attraversato un lungo processo caratterizzato da numerose udienze e testimonianze. La vicenda ha suscitato notevole attenzione mediatica e ha inciso profondamente sulla sua vita e quella della sua famiglia.

La sentenza della Corte d’Assise di Rimini ha assolto Dassilva dall’accusa di omicidio, restituendogli la libertà dopo mesi di detenzione. Tuttavia, nonostante il verdetto favorevole, il ritorno alla normalità appare ancora complesso, come evidenziato dalle parole della moglie Valeria Bartolucci durante la trasmissione “Quarto Grado”.

L’attuale situazione di Louis Dassilva

Durante la puntata, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Valeria Bartolucci dove si trovi attualmente Louis Dassilva. La risposta iniziale, data con una battuta, ha definito l’uomo un “latitante” nonostante l’assoluzione: “Non lo so neanch’io dov’è di preciso”.

Tuttavia, la moglie ha precisato di averlo incontrato recentemente nello studio dell’avvocato Guidi a Bellaria, sottolineando come preferisca mantenere un profilo basso in questa fase.

Il rapporto personale e le priorità attuali

Nuzzi ha poi sollevato il tema del rapporto tra i coniugi, separati da quasi due anni a causa delle vicende giudiziarie. Valeria Bartolucci ha spiegato che la priorità è garantire a Dassilva tranquillità e serenità, indipendentemente dal tempo necessario per recuperare dopo l’esperienza vissuta.

Alla domanda se ci fosse una persona da cui Dassilva dovesse tenersi lontano, la risposta di Bartolucci è stata chiara: “Non deve stare lontano da Manuela, deve stare lontano da via del Ciclamino”, indicando come questo luogo sia ancora un peso emotivo per entrambi.

Futuro del matrimonio e riflessioni finali

Interrogata sul futuro del matrimonio, Bartolucci ha risposto con ironia che, pur essendo legalmente sposati, occorrerà del tempo per valutare ogni decisione dopo due anni di separazione forzata. Ha inoltre espresso amarezza per le accuse e le critiche ricevute nel corso del processo, rimarcando che la Corte d’Assise ha riconosciuto la verità delle loro testimonianze.

Al momento, la posizione di Louis Dassilva resta avvolta nel riserbo. Pur libero dopo l’assoluzione, l’uomo ha scelto di non rendere nota la propria collocazione, preferendo un autoesilio temporaneo lontano dai riflettori e da via del Ciclamino.