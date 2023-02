Pippo Baudo, che tristezza…

Grande preoccupazione per Pippo Baudo dopo l’intervista di Pippo Balestrieri ieri a “Italia Sì”. Lo storico direttore di palco del Festival di Sanremo ha ricordato i tanti festival vissuti con Baudo: “Ne ho fatti almeno dieci con lui – ha raccontato – Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe”.



Balestrieri si è poi emozionato continuando a parlare del conduttore, oggi 86enne, spiegando: “Mi emoziono perché lui sta male, credo”. Il conduttore si è così unito al pensiero del suo ospite, aggiungendo: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo”. Lo scorso luglio il figlio di Baudo aveva lasciato l’Australia per tornare in Italia proprio a causa delle condizione di salute del padre.